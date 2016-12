RTL Crime 02:55 bis 04:35 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Auferstehung D 2013 Stereo 16:9 Merken 18. Staffel, Folge 11: Ganz in beliebter Actionmanier geht es bei "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" direkt in der Auftaktfolge wieder richtig zur Sache, und zwar in Österreich. Hier kommt es zu einem unerwarteten Wiedersehen mit einem alten Bekannten, der die langjährige Freundschaft zwischen Ben und Semir auf eine harte Probe stellt. Denn Mark Keller alias Kommissar André Fux feiert sein "Cobra"-Comeback. Längst tot geglaubt, steht Semirs alter Partner plötzlich vor ihm und sorgt für großen Trubel. Doch nicht nur beruflich steht Semir vor einer großen Herausforderung, auch privat gerät sein Leben gewaltig aus den Fugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Katja Woywood (Kim Krüger) Katrin Heß (Jenny Dorn) Daniela Wutte (Susanne König) Niels Robert Kurvin (Hartmund Freund) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Franco Tozza Drehbuch: Frank Koopmann, Roland Heep, Andreas Brune, Sven Frauenhoff Altersempfehlung: ab 12

