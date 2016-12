RTL Crime 20:15 bis 21:00 Serien Odyssey Tiefer Fall USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 13: Odelle und Aslam werden in Barcelona von Lucs Ex-Frau Christina aufgenommen. Bevor sich Odelle mit Isabel Rainey treffen kann, trifft sie auf Colonel Glen, der ihr unmissverständlich klarmacht, dass sie, wenn sie mit der Presse redet, als Deserteurin und Verräterin gebrandmarkt und im Gefängnis landen wird. Odelle trifft sich mit Isabel Rainey, und die "New York Times" hat organisiert, dass sie am Flughafen Ron und Suzanne treffen kann, um danach wieder zu fliehen, weil bereits ein Haftbefehl gegen sie ausgestellt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Facinelli (Peter Decker) Anna Friel (Odelle Ballard) Jake Robinson (Harrison Walters) Jim True-Frost (Ron Ballard) Sadie Sink (Suzanne Ballard) Omar Ghazaoui (Aslam) Nate Mooney (Bob Offer) Originaltitel: American Odyssey Regie: Clark Johnson Drehbuch: Adam Armus, Peter Horton Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16