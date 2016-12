Discovery Channel 03:05 bis 03:50 Dokumentation Die Schatztaucher - Expedition zum Millionenwrack Die Mantola USA 2012 Stereo 16:9 Merken Die Männer des amerikanischen Bergungsunternehmens "Odyssey Marine Exploration" haben auf dem Meeresgrund einen kostbaren Schatz entdeckt. Das Team bricht in dieser Episode zur "SS Mantola" auf. Das Passagierschiff wurde 1917 im Nordatlantik von einem U-Boot versenkt - mit geschätzten 17 Tonnen Silber an Bord. Odyssey-Projektmanager Andrew Craig und Meeresarchäologe Neil Cunningham Dobson haben das Wrack in 2400 Metern Tiefe vor der Küste Irlands geortet. Doch bevor die Schatztaucher das wertvolle Edelmetall bergen können, müssen sie mit ihren Tiefseerobotern zunächst den Frachtraum der "Mantola" ausfindig machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Silver Rush

