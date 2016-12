Discovery Channel 00:05 bis 00:50 Dokumentation Die Abalonen-Taucher NZ 2015 Stereo 16:9 Merken Der Angriff dauerte nur 15 Sekunden: Greg Pickering wurde von einem Weißen Hai in den Kopf und die Brust gebissen, doch er hat die Attacke zum Glück überlebt. Der Zwischenfall lässt die Tauchergemeinde an der Südküste Australiens erschaudern, trotzdem geht die Jagd nach den Meeresschnecken weiter. Nur vier Tage später stechen die Crews wieder in See. Abalonen-Experte Jay Haagmans versucht sich unter Wasser mit einem auffälligen Taucheranzug zu schützen. Denn in der Natur sind markante Streifen oft eine Warnung an Raubtiere: Achtung, dieses Futter ist giftig! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abalone Wars