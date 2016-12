Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Siberian Cut - Holzfäller am Limit Auf dünnem Eis GB 2014 Stereo 16:9 Merken Um die Produktion zu steigern, hat Sean Vann in einer russischen Holzfällersiedlung eine Erntemaschine gekauft. In den USA wäre der Fäller-Bündler mit Kettenlaufwerk sicher schon auf dem Schrottplatz gelandet, doch in Sibirien muss man nehmen, was man kriegen kann. Ob man mit dem alten Ding tatsächlich noch im Akkord arbeiten kann, wird sich erst noch herausstellen. Und es gibt noch ein Problem: Um die 25 Tonnen schwere Maschine im Wald zu testen, müssen die Männer damit über einen zugefrorenen Fluss fahren. Doch die Eisdecke ist in diesem Winter dünner als sonst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Siberian Cut Altersempfehlung: ab 12