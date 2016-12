Discovery Channel 17:30 bis 18:15 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Treibgut USA 2013 Stereo 16:9 Merken Kapitän Keith Colburn traut in Alaska seinen Augen kaum: Einer seiner Männer ist gerade nur mit einer Unterhose bekleidet in die zwei Grad kalte Beringsee gesprungen. Deckhand Freddy Maugatai hat im Wasser ein totes Walross entdeckt und will eine Leine an dem Kadaver befestigen, um ihn an Deck zu befördern. Der Seemann hat es auf die Stoßzähne des Tieres abgesehen. Dass er sich bei dieser waghalsigen Aktion in akute Lebensgefahr begibt, hat der Krabbenfischer jedoch nicht bedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Scott Hillstrand (Himself - Deckhand: Time Bandit) Josh Harris (Himself - Deckhand: Time Bandit) Mike Fourtner (Himself - Deckhand: Time Bandit) Andy Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Monty Colburn (Himself - Relief Captain: Wizard) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou