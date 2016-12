Sky Sport 2 14:30 bis 15:30 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Kanada 3. Freies Training in Montreal 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mercedes-Pilot Lewis Hamilton durfte beim GP in Monte Carlo seinen ersten Saisonsieg einfahren und sitzt mit nun 82 Punkten in der Fahrerwertung seinem Teamkollegen Nico Rosberg (106 Zähler) im Nacken. Bitterer Beigeschmack: Laut Team-Order musste Rosberg in Monaco seinen Spitzenplatz wegen technischen Defekts und schlechter Zeiten an Hamilton abgeben. Muss Rosberg in Montreal seinem Rivalen wieder den Vortritt lassen? Den Grand Prix von Kanada sehen Sie komplett live nur bei Sky - vom 1. Freien Training (10. Juni, ab 15:55 Uhr) bis zum Rennen am Sonntag (12. Juni, ab 19:55 Uhr). Kommentator: Sascha Roos, Moderation: Tanja Bauer, Experte: Marc Surer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tanja Bauer Gäste: Gäste: Marc Surer