Sky Nostalgie 05:40 bis 07:00 Actionfilm Sumuru, die Tochter des Satans GB 1967 20 40 60 80 100 Merken Auf einer Insel vor Hongkong hat sich Sumuru (Shirley Caton) eine Gruppe von Kampf-Amazonen herangezogen. Mit deren Hilfe will sie die Weltherrschaft erobern und macht sich bereits einflussreiche Männer untertan. Die US-Agenten Nick West (George Nader) und Tommy Carter (Frankie Avalon) sollen die Größenwahnsinnige stoppen. - Von wegen "schwaches Geschlecht": Diese Frauen schlagen wild um sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Avalon (Agent Tommy Carter) George Nader (Agent Nick West) Shirley Eaton (Sumuru) Wilfrid Hyde-White (Colonel Sir Anthony Baisbrook) Klaus Kinski (President Boong) Patti Chandler (Louise) Salli Sachse (Mikki) Originaltitel: The Million Eyes of Sumuru Regie: Lindsay Shonteff Drehbuch: Kevin Kavanagh Kamera: John von Kotze Musik: Johnny Scott Altersempfehlung: ab 16