Junior 11:50 bis 12:15 Kinderserie Die Hoobs Trainieren GB, AUS 2000 Stereo Merken Die Hoobs wollen sich gemeinsam fit halten und überlegen, welche Trainingsmethode der Tiddlypeeps ihnen am meisten Spaß macht. Sie entdecken das Gewichtheben, das Seilspringen, Rollschuhfahren und Baseball, aber nichts davon ist wirklich perfekt für die Hoobs. Schließlich zeigen ihnen die Tiddlypeeps, dass man zusammen einen Bauerntanz tanzen kann, und davon sind die Hoobs richtig begeistert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Hoobs Regie: Iain McLean Drehbuch: Ross Hastings Musik: Ken Bolam, Ed Welch