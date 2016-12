History 00:00 bis 00:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Heimlichtuerei USA 2015 Stereo 16:9 Merken In dieser einstündigen Episode erwirbt Danny einen 1962er Caddy und hofft, damit einen besonders guten Fang gemacht zu haben. Ryan entwickelt hinter Dannys Rücken einen geheimen Plan für dieses Auto. Als Danny dahinterkommt, muss er sich etwas einfallen lassen. Später besuchen Danny und Ryan eine Weltklasse-Sammlung von Dünen-Buggys. Zurück in der Werkstatt droht ein Problem den Caddy von einem Goldesel in ein Fass ohne Boden zu verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12