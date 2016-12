History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Missing in Alaska - Mysterien auf der Spur Arktische Barbaren USA 2015 Stereo 16:9 Merken Alte Geschichten erzählen von einem kanadischen Kriegerstamm, der einst das Nahanni-Tal terrorisierte, indem er die Köpfe seiner Feinde mit Sicheln abschlug. Der Stamm verschwand angeblich vor Tausenden von Jahren, könnte aber im Alaska-Dreieck wieder aufgetaucht sein. Berichte über verschwundene Personen decken sich mit Zeugenaussagen, die von geisterhaftem Stöhnen und beängstigenden Soldaten mit Masken berichten, die auf die Beschreibungen des Nahanni-Stammes passen könnten. Das Expertenteam spricht mit Augenzeugen und untersucht alle Möglichkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing in Alaska Altersempfehlung: ab 16