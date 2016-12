History 21:05 bis 21:50 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Die Entführten USA 2016 Stereo 16:9 Merken Zahlreiche Menschen haben angegeben, von Aliens entführt worden zu sein. Solche Berichte finden sich schon in Sagen, die Tausende von Jahre alt sind. Darin kehren die Entführten oft mit neuem Wissen oder Anweisungen für die Menschheit auf die Erde zurück. In der modernen Zeit hat man bei der Untersuchung angeblicher Entführungen durch Aliens außerirdische Objekte gefunden, die unter der Haut implantiert waren. Es gab seltsame Muster genetischer Mutationen, und Entführte beherrschten plötzlich Alien-Sprachen. Prä-Astronautiker glauben, dass dies Teil eines Master-Plans für die Menschheit ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Childress (Himself) Robert Clotworthy (Narrator) Richard Dolan (Himself - Author) Kirsan Ilyumzhinov (Himself - President of the Russian Republic of Kalmykia) David Jacobs (Himself - Author) Kathleen McGowan (Herself - Author/Researcher) Joe Montaldo (Himself) Originaltitel: Ancient Aliens