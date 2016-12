History 08:30 bis 09:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Der Tanzschuppen USA 2014 Stereo 16:9 Merken Mike und Frank sind in Italien und wild entschlossen, einen Schiffscontainer mit tollen Sammlerstücken zu füllen, die sie zu Hause nicht finden. Mit ihrem Übersetzer im Schlepptau folgen sie einigen Tipps zu einem Laden, der einem riesigen Kaufhaus gleicht und Porzellanschilder, alte Roller und erlesene Möbelstücke führt. In Rom treffen sie Domenico, der es sich seit 60 Jahren zur Aufgabe gemacht hat, so viel Kram wie möglich aufzuheben. Seine Sammlung, die in den Katakomben gelagert wird, beinhaltet unter anderem religiöse Artefakte und einen ungewöhnlichen Rohbau eines Fiat 500. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12

