History 05:30 bis 06:25 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Bleibende Erinnerung USA 2015 Stereo 16:9 Merken Mike und Frank sind in Louisiana unterwegs und Danielle übernimmt vom Hauptquartier aus das Kommando, als die Jungs den Durchblick verlieren. Frank macht nebenbei ein Geschäft, das eine bleibende Spur hinterlässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Frank Fritz (Himself) Lauren Wray Grisham (Herself) Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Musik: Jack D. Elliot, Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12