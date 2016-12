Classica 01:35 bis 03:15 Musik Christian Thielemann und Lisa Batiashvili in Dresden Johannes Brahms: Akademische Festouvertüre op. 80 / Violinkonzert D-Dur op. 77 / Symphonie Nr. 4 e-Moll op. 98 D 2013 Stereo 16:9 Merken Johannes Brahms (1833-1897): Akademische Festouvertüre op. 80 - Violinkonzert D-Dur op. 77 - Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98. Lisa Batiashvili (Violine), Staatskapelle Dresden; Leitung: Christian Thielemann. Aufgenommen in der Semperoper Dresden. Christian Thielemann (*1959) zählt zu den führenden Dirigenten unserer Zeit. Er begann als Assistent Herbert von Karajans in Berlin. Als jüngster Generalmusikdirektor Deutschlands war er an der Oper Nürnberg und der Deutschen Oper Berlin tätig. 2004 wurde er Generalmusikdirektor der Münchner Philharmoniker; seit 2012 leitet er die Staatskapelle Dresden. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Lisa Batiashvili (Violine) Originaltitel: Christian Thielemann und Lisa Batiashvili in Dresden Musik: Johannes Brahms

