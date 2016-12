Classica 22:30 bis 00:10 Musik Daniel Barenboim & West-Eastern Divan Orchestra in Genf Sinfonien Es-Dur KV 543 / g-Moll KV 550 / C-Dur KV 551 Jupiter CH 2015 Stereo 16:9 Merken Aus dem Saal der Menschenrechte und der Allianz der Zivilisationen im Büro der Vereinten Nationen in Genf. Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonien Es-Dur KV 543, g-Moll KV 550, C-Dur KV 551 "Jupiter". Daniel Barenboim dirigiert das West-Eastern Divan Orchestra. Musik als Sprache des Friedens - diese Vision vereint die jungen Musiker aus Israel, Palästina, Syrien, Jordanien, Ägypten und Europa. Sie spielen gemeinsam in dem Orchester, das Daniel Barenboim 1999 zusammen mit dem palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said (1935-2003) gründete, und propagieren mit ihren Konzerten den Frieden zwischen Völkern und Staaten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Live aus Genf: Daniel Barenboim - Konzert für Menschenrechte Musik: Wolfgang Amadeus Mozart