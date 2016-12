13th Street 14:45 bis 15:30 Krimiserie Criminal Minds: Team Red Hier ist das Feuer USA 2011 Stereo 16:9 Merken Bei einer Bombenexplosion in einer High School sterben zahlreiche Menschen. Während die Profiler jedes Detail unter die Lupe nehmen, findet Sam (Forest Whitaker) die Worte eines Bibelverses auf einem der Bombenfragmente. Die Spur führt das Team zu einem Mann, der einen grausamen Plan hegt: Wie einst Abraham Isaak opferte, will auch er seine drei Söhne töten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Forest Whitaker (Sam Cooper) Janeane Garofalo (Beth Griffith) Michael Kelly (John "Prophet" Sims) Beau Garrett (Gina LaSalle) Matt Ryan (Mick Rawson) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Richard Schiff (Jack Fickler) Originaltitel: Criminal Minds: Suspect Behavior Regie: Andrew Bernstein Drehbuch: Ian Goldberg, Chris Mundy Kamera: Bing Sokolsky Musik: Scott Gordon, Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16