13th Street 11:40 bis 12:30 Krimiserie Criminal Minds Tod am Freitag USA 2010 Stereo 16:9 In einer kleinen Stadt begehen mehrere Teenager hintereinander Selbstmord. Das Profiler-Team geht davon aus, dass eine Onlineplattform in diesem Fall eine tragende Rolle spielen könnte. Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Spera Drehbuch: Jim Clemente Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16