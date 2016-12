National Geographic Wildlife 02:40 bis 03:30 Dokumentation Hunter Hunted Killer-Schimpansen - Ausbruch aus dem Dschungel GB, USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem Tierreservat in Sierra Leone werden drei amerikanische Touristen Zeugen einer tödlichen Attacke eines wild gewordenen Schimpansen. Das aggressive Alphamännchen geht urplötzlich auf den Fahrer des Safari-Fahrzeugs los und wird dabei augenscheinlich von seinen aufgebrachten Artgenossen angefeuert. Als der Spuk vorbei ist, ist ein Mensch tot - und die Affen flüchten aus dem Reservat. Später stellt sich heraus: Die Schimpansen wurden schon als Jungtiere von Menschen gequält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hunter Hunted

