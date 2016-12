National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:50 Dokumentation Auf den Spuren des Schneeleoparden USA 2005 2016-12-21 05:40 Stereo 16:9 Merken Der Schneeleopard gilt unter Tierfilmern als eine Art "Heiliger Gral", denn es schien lange Zeit nahezu unmöglich, die Raubkatze auf Film zu bannen: Die Tiere bewohnen die unwirtlichsten und abgeschiedensten Bergregionen Zentralasiens, sind aufgrund ihrer einzelgängerischen Lebensweise nur schwer aufzuspüren und außerdem durch ihr Fell gut getarnt. Die Dokumentarfilmer Hugh Miles und Mitchell Kelly ließen sich von diesen Widrigkeiten jedoch nicht schrecken: Sie brachen zu einer Expedition in den Himalaya auf, um die Schneeleoparden in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Ihre Geduld und ihre Erfahrung zahlten sich aus: Sie konnten für NATIONAL GEOGRAPHIC einzigartige Aufnahmen dieses seltenen und scheuen Tiers machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Search For the Snow Leopard