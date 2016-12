National Geographic Wildlife 14:30 bis 15:20 Dokumentation Expedition Wild Angriff eines Grizzlys USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Casey Anderson untersucht die Angriffe dreier Grizzlybären auf Menschen. Dabei hat er alle Mühe, mit Vorurteilen aufzuräumen, die dafür sorgen, dass Menschen und Tiere immer wieder in Lebensgefahr geraten. Der Naturschützer reist mit Betroffenen ins Yellowstone-Gebiet, um die Angriffe noch einmal durchzuspielen. Auf diese Weise will er herausfinden, welche Fehler gemacht wurden und wie diese in Zukunft vermieden werden können. Bei seiner Mission hilft ihm sein Freund Brutus, ein rund 500 Kilogramm schwerer Bär. Ob es Casey und Brutus gelingt, den Menschen die Angst vor den Grizzlys zu nehmen? In Google-Kalender eintragen Moderation: Casey Anderson Originaltitel: Expedition Wild Regie: Thomas Winston