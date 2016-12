ARTE 17:30 bis 18:25 Dokumentation Die letzten Geheimnisse der Titanic B, F 2012 2017-01-06 17:50 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Am 14. April 2012 jährte sich die furchtbare Nacht des Untergangs der "Titanic" zum 100. Mal. Wie konnte dieses Vorzeigeschiff der White Star Line, das als unsinkbar galt und seinerzeit den Höchststand des technischen Fortschritts verkörperte, zum Schauplatz einer solchen Tragödie werden und in weniger als drei Stunden in den eisigen Wassern des Nordatlantiks versinken? Dieser Frage spürt die Dokumentation an der Seite des Tiefseetauchers Paul-Henri Nargeolet nach. Der in den USA lebende Franzose ist ein international anerkannter "Titanic"-Experte. Er nahm an zahlreichen Expeditionen zur Erkundung des Wracks teil und arbeitet regelmäßig mit anderen Spezialisten der Katastrophe zusammen. Die Erforschung des Unglücks ist für manchen zur Lebensaufgabe geworden. Doch allmählich geraten die Forscher unter Zeitdruck. Das Wrack des einstigen Luxusliners hat noch nicht alle Geheimnisse preisgegeben, wird aber weil die Meeresströmungen an ihm nagen bald nicht mehr da sein. 100 Jahre nach dem Drama des Untergangs fügt die mit der Kamera begleitete Expedition die fehlenden Teile des riesigen Unterwasser-Puzzles zusammen, um endlich die Frage zu beantworten, warum dieses als Wunderwerk der Technik geltende Passagierschiff schon auf seiner Jungfernfahrt mit Mann und Maus gesunken ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Titanic, l'ultime scénario Regie: Herlé Jouon