Dokumentation Die Ernährung von morgen GB 2015 Ein neuer Trend ist die Ernährung mit Mahlzeitenersatz-Shakes, mit denen sich viel Zeit sparen lässt. Chris macht mit ein paar Freiwilligen einen einwöchigen Selbstversuch. Doch fast alle Teilnehmer sind nicht überzeugt. Sie plagt Hunger und vermissen den Spaß am Essen. In Yorkshire werden Fleischprodukt-Imitate wie Chicken Nuggets, Wurst und Burger aus einem schnell wachsenden Pilz hergestellt.

