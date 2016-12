Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:00 Magazin Am Puls Allergien - Die Epidemie des 21. Jahrhunderts D 2014 Merken Allergien - Allergische Erkrankungen gelten inzwischen als "Epidemie des 21. Jahrhunderts". Zwanzig bis dreißig Millionen Menschen sind in Deutschland betroffen. Und noch viel mehr tragen schon Antikörper gegen Allergene in sich, ohne bisher Symptome gezeigt zu haben. SPIEGEL TV WISSEN über Lebensmittelallergiker, aktuelle Forschungsergebnisse und einen neuartigen Impfstoff gegen Heuschnupfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Am Puls