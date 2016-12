Spiegel TV Wissen 17:40 bis 18:35 Dokumentation Zukunftsvisionen Energie und Kommunikation D 2012 Merken Der Hunger nach Energie ist unstillbar und bedroht die Menschheit. Die Ressourcen von morgen werden beim Drachenfliegen entdeckt und in den Reaktoren lagern vielleicht bald keine Brennstäbe, sondern Algen, die Strom produzieren. Gläserne Kunden und Kleidungsstücke, die kommunizieren - wird das Realität? SPIEGEL TV Wissen besucht Forschungslabore, in denen Visionen zu neuen Technologien werden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zukunftsvisionen