Syfy 23:30 bis 00:15 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Rückkehr von Orlin (1) USA 2005 Stereo 16:9 Merken Ein Mitglied des SG-1-Teams infiziert sich mit einer schrecklichen Krankheit der Ori. Innerhalb kurzer Zeit breitet sich die Seuche in Amerika aus. Da taucht Orlin auf und bietet seine Hilfe an. Er will verhindern, dass die Ori die Situation ausnutzen und die Herrschaft in der Galaxie an sich reißen. Gemeinsam mit Sam macht er sich daran, ein Heilmittel zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Browder (Lt. Colonel Cameron Mitchell) Amanda Tapping (Lt. Col. Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Beau Bridges (Major General Hank Landry) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Cameron Bright (Orlin) Don Davis (Lieutenant General George Hammond) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita Drehbuch: Damian Kindler Kamera: Peter F. Woeste Musik: Neal Acree, Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12