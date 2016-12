Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Das Gefecht USA 1996 Stereo 16:9 Merken Worf (Michael Dorn) soll einen Konvoi beschützen. Als dieser von mehreren klingonischen Schiffen angegriffen wird, kommt es zu einem tragischen Zwischenfall. Während des Gefechtes lässt Worf auf ein Schiff schießen, das sich als ziviler Transporter entpuppt. Dabei kommen mehr als 400 Klingonen ums Leben. Nun verlangen die Klingonen Worfs Auslieferung. Damit wollen sie eigentlich nur die Sternenflotte in Misskredit bringen. Captain Sisko (Avery Brooks) setzt alles daran, Worfs Unschuld an dem Unglück zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: LeVar Burton Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12