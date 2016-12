Syfy 14:25 bis 15:10 Mysteryserie Under the Dome Eiszeit USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Kuppel dreht sich und in Chester's Mill ist es inzwischen bitterkalt. Während Sam (Eddie Cahill) und Rebecca (Karla Crome) versuchen, die Menschen zu evakuieren, haben Julia (Rachelle Lefevre) und Barbie (Mike Vogel) einen schweren Verkehrsunfall, bei dem Julia lebensgefährlich verletzt wird. Barbie setzt sein eigenes Leben aufs Spiel, um sie zu retten. Als die Sonne am nächsten Morgen aufgeht, scheint alles wieder im Lot zu sein, doch dann erkennen Joe (Alexander Koch) und Hunter (Max Ehrich), dass die Kuppel gefährlich schrumpft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Alexander Koch (Junior Rennie) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Nicholas Strong (Phil Bushey) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Originaltitel: Under the Dome Regie: Jack Bender Kamera: David Geddes