Syfy 07:55 bis 09:30 SciFi-Film World of Tomorrow - Die Vernichtung hat begonnen USA 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Menschheit muss die Erde gegen eine UFO-Invasion verteidigen, die die Zerstörung des Planeten zum Ziel hat. Während die entscheidende Schlacht tobt, schaffen es einige Astronauten, an Bord des Alien-Mutterschiffs zu gelangen. Dort finden sie ein Portal, das in die Heimatwelt der Aliens führt. Bevor sie getötet werden, gelingt es den Männern, diese Information weiterzugeben. Eine Eliteeinheit macht sich auf den Weg durch das Portal, in der verzweifelten Hoffnung, so die Erde retten zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kelly Hu (Dr. Gordon) Anthony Marks (Captain James Wheeler) Robert Picardo (General Magowan) Lane Townsend (Chris Meher) Morgan West (Rick Sullivan) Mitchell Carpenter (Colonel Mac) Nick Stellate (Major Blake) Originaltitel: Age of Tomorrow Regie: James Kondelik Drehbuch: Jacob Cooney, Bill Hanstock Kamera: Ben Demaree Musik: Chris Cano Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 215 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:12

Seit 67 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 35 Min. Fechten

Sport

Eurosport 08:30 bis 09:30

Seit 35 Min.