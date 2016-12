National Geographic People 03:00 bis 03:45 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden 12 Uhr nachts - Die wahre Geschichte GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 23-jährige College-Student Billy Hayes, zuvor noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten, unternimmt eine Europareise. Er führt bis dato ein unscheinbares Leben, was sich jedoch schlagartig ändert, als er 1970 versucht, Haschisch über die türkische Grenze nach Amerika zu schmuggeln, um es dort verkaufen. Am Flughafen in Istanbul gerät er in eine Razzia, wird festgenommen und zu lebenslanger Haft im berüchtigten türkischen Gefängnis Sagmalcilar verurteilt. Nach fünf Jahren in Sagmalcilar wird Billy auf die Gefängnisinsel Imrali verlegt, was sich später als seine große Chance erweisen wird. Als der Freiheitsdrang unerträglich wird, stiehlt Billy das Boot eines Fischers und rudert siebzehn Meilen durch die tosenden Fluten. Er erreicht schließlich völlig erschöpft das Festland. An einem Militärstützpunkt bittet er um Hilfe. Die Soldaten entpuppen sich zu Billys Glück als Griechen. Nun steht seiner Weiterreise in die USA nichts mehr im Wege. Der Alan-Parker-Film "Midnight Express" aus dem Jahre 1978 erzählt die Geschichte von Billys furchtbarem Aufenthalt im türkischen Gefängnis und die darauf folgende Flucht nach Griechenland. Bill Hayes hat den Film scharf kritisiert, weil ihn die stereotype Darstellung der Türken als böse abstößt. Auch seinen Gefängnisaufenthalt sieht er positiver als er im Film von 1978 dargestellt wird. In "Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden" erzählt Billy nun die wahre Geschichte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Jarvis (Billy Hayes) Billy Hayes (Himself) Alexandre Ottoveggio (The spy) Originaltitel: Banged Up Abroad Regie: Ben Chanan Musik: Anne Nikitin, Fiona Poustie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 369 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 164 Min. Zwei hinreißend verdorbene Schurken

Komödie

Das Erste 01:25 bis 03:13

Seit 104 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 99 Min.