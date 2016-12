Disney Cinemagic 00:00 bis 01:40 Familienfilm Let It Shine - Zeig, was Du kannst! USA 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Cyrus DeBarge ist der schüchterne Sohn eines Pfarrers - und gleichzeitig talentierter Rapmusiker. Doch um als Rapper öffentlich aufzutreten, fehlt ihm das Selbstvertrauen. Nicht nur seinem Vater zuliebe schreibt er deshalb seine Songs im Verborgenen. Bei einem Songwriter Contest treffen Cyrus und sein bester Freund Kris auf ihre alte Schulfreundin Roxanne "Roxie", die bereits ein Teen-Popstar ist und deren Plattenfirma den Wettbewerb veranstaltet. Unter dem Künstlernamen "Truth" schreibt Cyrus einen emotionalen Song über Roxie, den Kris auf dem Contest performt. Das Lied gewinnt, aber zu Cyrus' Unglück denkt Roxie, dass das Lied von Kris stammt, und verliebt sich in ihn. Nun liegt es an Cyrus, seine Selbstzweifel zu überwinden und die Gelegenheit zu ergreifen, sein wahres Ich zu zeigen. Während Cyrus mit sich kämpft, muss er auch immer wieder seinen Vater, den Priester Jacob, davon überzeugen, dass Hip Hop positive Botschaften und Werte vermitteln kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyler James Williams (Cyrus) Coco Jones (Roxanne Andrews) Trevor Jackson (Kris) Brandon Smith (Lord of Da Bling) Steven T. Allen (Club DJ) Toochukwu T.C. Anyachonkeya (Club Hipster) Tamara Arias (Florida Ortiz) Originaltitel: Let It Shine Regie: Paul Hoen Drehbuch: Eric Daniel, Don D. Scott Kamera: Girish Bhargava Musik: Richard Gibbs