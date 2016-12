Kinowelt 22:00 bis 23:25 Drama Bobby G. - Hexenkessel New York USA 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken New York: der Kleinkriminelle Bobby G. will ein Mal in seinem Leben ein ganz großes Ding drehen und mit dem Geld seiner tristen Umgebung entfliehen. Also nimmt er den Auftrag an, für drei Yuppies ein Kilogramm Kokain zu beschaffen. Doch das Ganze geht gehörig schief, als die Drogenlieferung verloren geht und Bobby somit keine Bezahlung erhält, bei seinem Dealer aber eine große Menge Schulden hat. Um diese Schulden bezahlen zu können und somit der Wut des Dealers zu entgehen, heuert er als Auftragskiller bei der Mafia an - zu dumm nur, dass er mit diesem Geschäft in keiner Weise Erfahrung hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John-Luke Montias (Bobby Grace) Susan Mitchell (Lucy) Vincent Vega (Coco) Norman Middleton (Popeet) Gene Ruffini (Alex) Gilbert Brown (Reggie) Paul Maged (Mike) Originaltitel: Bobby G. Can't Swim Regie: John-Luke Montias Drehbuch: John-Luke Montias Kamera: George Gibson Musik: Ed Tomney Altersempfehlung: ab 12