Kinowelt 16:40 bis 18:45 Drama Cotton Club USA 1984 16:9 Harlem, 1928. Der junge Jazztrompeter Dixie Dwyer rettet dem Gangsterboss Dutch Schultz im berühmten Cotton Club durch Zufall das Leben. Schultz nimmt ihn daraufhin unter seine Fittiche, beobachtet jedoch mit wachsender Eifersucht, dass seine hübsche Freundin Vera und Dixie einander nicht gleichgültig sind. Gangsterboss Dutch Schultz (James Remar) ist Stammgast in Harlems Cotton Club, der Owney Madden (Bob Hoskins) gehört. Dort verkehrt die New Yorker High Society ebenso wie die Unterwelt und amüsiert sich bei heißer Jazzmusik und nicht minder heißen Tanznummern. Eines Nachts entgeht Dutch Schultz im Cotton Club mit knapper Not und mit Hilfe des jungen Jazztrompeters Dixie Dwyer (Richard Gere) einem Bombenanschlag rivalisierender Gangster, und da ihm Dixie sehr gut gefällt, protegiert er ihn fortan. Vor allem soll Dixie auf Vera Cicero (Diane Lane), Dutchs junge Geliebte, aufpassen. Dass die beiden sich dabei ineinander verlieben, hat der jähzornige Gangster allerdings gar nicht gern. Auch für Dixies Bekannten, den schwarzen Stepptänzer Dalbert "Sandman" Williams (Gregory Hines), ist das Leben im Cotton Club nicht einfach, sondern ein steter Kampf um die Liebe der schönen Tänzerin Lila Rose Oliver (Lonette McKee), um den beruflichen Durchbruch und gegen den täglichen Rassismus, den sich Lila und er als Schwarze gefallen lassen müssen. Owney Madden ebnet Dixie Dwyer den Weg nach Hollywood; von dort kehrt Dixie als Filmstar nach Harlem zurück, wo sich Vera inzwischen von Dutch Schultz einen eigenen Nachtklub finanzieren ließ. Dixie braucht die Protektion des Gangsters jetzt nicht mehr, aber bei Vera steht dieser ihm nach wie vor im Weg. Der Cotton Club im New Yorker Stadtteil Harlem war in den Jahren 1923 bis 1936 der berühmteste Nachtklub Amerikas; dort begannen viele künstlerische Karrieren, verkehrten die Reichen und ausgewählte Halunken. Die auftretenden Künstler - vorwiegend Schwarze - spielten, sangen und tanzten für ein ausschließlich weißes Publikum; als Gäste wurden Schwarze in dem mondänen Luxusetablissement nicht geduldet. Francis Ford Coppola machte den legendären Klub zum Zentrum eines hinreißenden Filmspektakels, in dem vor dem Hintergrund von Prohibition und Wirtschaftskrise ein turbulentes Kapitel amerikanischer Showgeschichte aufgeblättert wird. Unter enormen Produktionskosten (57 Millionen Dollar) entstand ein atmosphärisch ungemein dichtes Tableau tänzerischer und musikalischer Glanznummern - "ein Fest für die Sinne", wie ein Kritiker schrieb. Kontrapunktiert wird das Feuerwerk virtuoser Showdarbietungen von explosiven Gangsterschlachten, die ihren Showcharakter ebenfalls nicht verleugnen. Schauspieler: Richard Gere (Dixie Dwyer) Gregory Hines (Dalbert "Sandman" Williams) Diane Lane (Vera Cicero) Lonette McKee (Lila Rose Oliver) Bob Hoskins (Owney Madden) Nicolas Cage (Vincent "Mad Dog" Dwyer) Sofia Coppola ("Plum Role") Originaltitel: The Cotton Club Regie: Francis Ford Coppola Drehbuch: William Kennedy, Francis Ford Coppola Kamera: Stephen Goldblatt Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 16