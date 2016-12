Kinowelt 08:55 bis 10:20 Komödie The New Guy USA 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken An seiner Highschool rangiert Dizzy Harrison in der Beliebtheitsskala weit unten - sogar ganz weit unten... Sein einziger Ausweg für einen Neuanfang: die Schule wechseln. So setzt er alles daran, von der Schule zu fliegen. Nach einem extrapeinlichen Auftritt vor seinen Mitschülern wird Dizzy nicht nur von der Schule verwiesen, sondern landet auch noch für ein paar Tage im Knast. Immerhin macht er dort die Bekanntschaft von Luther, einem richtig schweren Jungen. Der gibt Dizzy Tipps, wie er sein Image gehörig aufbessern und zum ersten Mal in seinem Leben cool rüberkommen kann. Mit neuem Lässiglook kreuzt er an seiner neuen Schule auf. Im Handumdrehen gewinnt er die Herzen der heißesten Girls. Und als ausgerechnet Dizzy das Sportteam der Schule auf die Siegerstraße führt, liegen ihm auch die Jungs bewundernd zu Füßen. Nichts scheint unmöglich. Nur einem gefällt das alles gar nicht: Der arrogante Muskelprotz Clem setzt alles daran, mehr über die Vergangenheit des coolen Rivalen herauszufinden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: DJ Qualls (Dizzy Harrison/Gil Harris) Eliza Dushku (Danielle) Zooey Deschanel (Nora) Eddie Griffin (Luther) Lyle Lovett (Bear Harrison) Jerod Mixon (Kirk) Parry Shen (Glen) Originaltitel: The New Guy Regie: Ed Decter Drehbuch: David Kendall Kamera: Michael D. O'Shea Musik: Ralph Sall Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 215 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:12

Seit 67 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 35 Min. Fechten

Sport

Eurosport 08:30 bis 09:30

Seit 35 Min.