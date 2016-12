Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Die große Jagd USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Jägerclan veranstaltet seine alljährliche 'große Jagd'. Dabei sollen einige zuvor gefangen genommene magische Wesen - unter ihnen Jake- im Morgengrauen gejagt werden. In der Nacht können sich die magischen Wesen zwar befreien, sie müssen die Flucht aber zusammen gekettet antreten. Mit List, Tücke und einer Portion Glück können sie den Jägerclan fast besiegen, werden dann aber doch überwältigt. Rose soll den American Dragon erlegen, um endlich in den Jägerclan aufgenommen werden zu können. In seiner Not gibt Jake sich ihr zu erkennen und wird von ihr verschont. Der Jägerclan veranstaltet seine alljährliche "große Jagd". Dabei sollen einige zuvor gefangen genommene magische Wesen - unter ihnen Jake- im Morgengrauen gejagt werden. In der Nacht können sich die magischen Wesen zwar befreien, sie müssen die Flucht aber zusammen gekettet antreten. Mit List, Tücke und einer Portion Glück können sie den Jägerclan fast besiegen, werden dann aber doch überwältigt. Rose soll den American Dragon erlegen, um endlich in den Jägerclan aufgenommen werden zu können. In seiner Not gibt Jake sich ihr zu erkennen und wird von ihr verschont. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Eddie Guzelian Musik: Kat Green, Billy Lincoln Altersempfehlung: ab 6