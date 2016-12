Disney XD 14:45 bis 15:10 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 109 Der größte Wassertropfen der Welt / Spürhund Buford USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Phineas und seine Freunde entgehen der Hitze, indem sie den größten Wassertropfen der Welt erschaffen, um darin zu plantschen. Unterdessen lässt Buford seinen Fisch am Danville Fischwettbewerb teilnehmen. (b) Pinky und Perry arbeiten zusammen, um Dr. Doofenschmirtz daran zu hindern, die Besitzurkunde des Tristate-Gebietes aus dem Rathaus zu stehlen. Phineas und Ferb helfen der besorgten Isabella bei der Suche nach Pinky. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Sue Perrotto, Robert F Hughes Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6