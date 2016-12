National Geographic 08:20 bis 09:10 Dokumentation Antarctica: Forschung am Limit Arbeiten unter null USA 2016 2017-01-14 18:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Zwei Wochen bleiben den Wissenschaftlerteams in der Antarktis noch bis zur Winterpause - nicht mehr viel Zeit, um die laufenden Missionen abzuschließen. Während Kapitän Walker und seine Crew immer noch versuchen, mit ihrem alten Eisbrecher eine Strecke zu bahnen, kämpft das Team von Mount Erebus damit, so viele Daten wie möglich über den Vulkan zu sammeln. Derweil kartiert Barbara Bollard Breen die Gegend rund um die Scott Basis und Craig Carys Expedition nimmt in den antarktischen Trockentälern letzte Sandproben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Continent 7: Antarctica

