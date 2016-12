National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Absturzursache - Kinder im Cockpit CDN 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken In einer neuen Folge widmet sich die Sendereihe dem Absturz eines Airbus A310, der 1994 auf dem Weg von Moskau nach Hongkong in der sibirischen Steppe zerschellte. Ursache des tragischen Unglücks, bei dem alle 75 Menschen an Bord den Tod fanden, war der unglaubliche Leichtsinn des Piloten, der seinen 15-jährigen Sohn ans Steuer ließ. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation