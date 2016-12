National Geographic 14:55 bis 15:20 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Johanna von Orleans GB 2009 2016-12-20 03:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Im ausgehenden Mittelalter befanden sich große Teile Frankreichs unter englischer Herrschaft. Während dieser Zeit tobte der Hundertjährige Krieg, und der Kampf der Franzosen gegen den englischen König wird heute vor allem mit einem Namen verbunden: Jeanne d'Arc, in Deutschland bekannt als Johanna von Orleans. Irgendwann in den 20 Jahren des 15. Jahrhunderts hörte das 13-jährige Bauernmädchen Jeanne in ihrer lothringischen Heimat Stimmen. Sie behauptete, diese Stimmen kämen direkt von der Heiligen Katharina, dem Erzengel Michael und der Heiligen Margareta. Diese hätten ihr einen klaren Auftrag: Sie sollte Frankreich von der Herrschaft der Engländer befreien und dem Dauphin, dem Kronprinzen, den Weg zur Königsherrschaft ebnen. Zwar gelang es ihr tatsächlich, die Besatzer von der Insel zu besiegen, doch ihre Zeitgenossen waren sich nicht sicher, ob Jeanne nun eine Heilige oder eine Hexe war. Schließlich verbrannten sie sie in Rouen auf dem Scheiterhaufen. Mit Hilfe modernster Mittel versucht "Mystery Files" das Geheimnis der Johanna von Orleans zu lüften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Files Regie: Kate Haddock Kamera: Haydn Denman