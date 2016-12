FOX 22:35 bis 23:20 Serien Good Wife Open Source USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Rennen um das Amt des Oberstaatsanwalts greift Frank Prady jetzt Alicias Mann, Gouverneur Peter Florrick, offen an. Das bringt Alicia gehörig in Zugzwang. Soll sie Peter jetzt ebenfalls öffentlich attackieren? In der Kanzlei bekommen es die Anwälte derweil mit einem weiteren ungewöhnlichen Fall zu tun: Ein Mann ist beim Hantieren mit einer Schusswaffe, die mit Hilfe eines 3D-Druckers hergestellt wurde, schwer verletzt worden. Dianes Ehemann Kurt McVeigh wird als Experte vor Gericht geladen, was zu Spannungen zwischen den beiden führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Archie Panjabi (Kalinda Sharma) Alan Cumming (Eli Gold) Matthew Goode (Finn Polmar) Zach Grenier (David Lee) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: Rosemary Rodriguez Drehbuch: Craig Turk Kamera: Fred Murphy Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12