FOX 21:00 bis 21:20 Serien Atlanta Juneteenth USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Warum zwingt mich die Tante wieder auf diese versnobten Juneteenth-Parties? Ich pack' die Bonzen nicht und verpass meine ganzen Shows. Le Seufz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donald Glover (Earnest "Earn" Marks) Brian Tyree Henry (Alfred "Paper Boi" Miles) Zazie Beetz (Vanessa) Brandon Hirsch (Devyonne Johnson) Emmett Hunter (Stranger) Erskine C. Johnson III (Store Clerk (als Erskine C Johnson)) Mary Kraft (Dr. Deborah Holt) Originaltitel: Atlanta Regie: Janicza Bravo Drehbuch: Stefani Robinson