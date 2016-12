FOX 11:45 bis 12:30 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die Reichen und die Schönen USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Das NCIS-Team bekommt Unterstützung von Marty Deeks vom L.A. Police Department. Der Verbindungsbeamte soll bei der Aufklärung eines Falles helfen, der die Marineermittler mit der für sie eher ungewohnten Glitzerwelt von Hollywood konfrontiert. Lieutenant Brian Roth ist in einem Auto einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Der Wagen gehört Aubrey Darva, einem It-Girl, das vermisst wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Barrett Foa (Eric Beal) Faran Tahir (Hassad Al-Jahiri) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Dennis Smith Drehbuch: Speed Weed Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson, Up In The Club