Pet Alien - EinFall aus dem All Die Rache der Turnschuhe / Der Erdenjunge, der gerettet werden musste / Ein Denkmal für Tommy USA, F 2003-2008 Die Rache der Turnschuhe: Als ob der Unterricht nicht schon anstrengend genug wäre, nun muss Tommy sich auch noch in der Pause ärgern lassen. Er scheint der einzige Schüler ohne Schuhe der angesagtesten Marke zu sein. Tommy ist traurig. Wie gewöhnlich kann Dinko das nicht mit ansehen und überreicht seinem Erdenfreund feierlich ein paar außerirdische Racketenschuhe. Sehr cool! Doch als die Schuhe plötzlich Besitz von Tommys Persönlichkeit ergreifen, wird aus Mode bitterer Ernst. Der Erdenjunge, der gerettet werden musste: Hals- und Beinbruch? Na ja, diesmal hat es beim Fußballspielen Tommys Arm erwischt. Tommy findet den Gips ziemlich cool, was Dinko jedoch gar nicht verstehen kann. Noch weniger kann er sich allerdings selbst verzeihen, dass er Tommy nicht vor dieser schmerzhaften Erfahrung hat bewahren können. Daher legt er ein außerirdisches Kraftfeld um seinen Erdenfreund. Sobald Tommy etwas oder jemand zu nahe kommt, spielt die Schutzblase verrückt. Ein Denkmal für Tommy: Dinko hat die fixe Idee, eine Statue von Tommy in DeSpray Bay aufstellen zu wollen. Nicht einmal Tommy ist von der Idee begeistert, doch Dinko lässt sich nicht von seiner Überzeugung abbringen: Tommy hat ein eigenes Denkmal verdient. Als ein erster Versuch aus Kartoffelbrei ein Raub der Möwen wird, nehmen die Statuen immer monströsere Ausmaße an. Originaltitel: My Pet Alien Regie: Andrew Young, Bill Schulz Musik: Noam Kaniel