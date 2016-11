Schweiz 2 09:20 bis 09:40 Comedyserie Rules of Engagement Folge: 93 Gespräche mit dem Babybauch USA 2013 HDTV Merken Timmy hat ein Papier verfasst, das Russell unter eigenem Namen im "Wall Street Journal" abdrucken liess. Bei einer Podiumsveranstaltung als Redner droht Russell aufzufliegen. Jeff spricht mit dem Baby in Brendas Bauch. Auf Literatur spricht die Kleine nicht an - auf sein Lästern über Audrey hon dann schon eher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Warburton (Jeff) Megyn Price (Audrey) Oliver Hudson (Adam) Bianca Kajlich (Jennifer) David Spade (Russell) Adhir Kalyan (Timmy) Sara Rue (Brenda) Originaltitel: Rules of Engagement Regie: Tom Hertz Drehbuch: Tim Doyle, Tom Hertz Kamera: Wayne Kennan Musik: Bert Selen Altersempfehlung: ab 6

