Am Neujahrstag erreicht ein Gefangenentransport das 13. Polizeirevier von Detroit. Das schlechte Wetter macht eine Weiterfahrt unmöglich, und so soll der Polizistenmörder Marion Bishop die Nacht über im kleinen und nur notdürftig besetzten Revier bleiben. Doch kurz darauf wird das Gefängnis von einer großen Schar Vermummter umstellt und angegriffen. Sergeant Jake Roenick muss die anderen Gefangenen um Hilfe bitten, um die Befreiung des Mörders zu verhindern.