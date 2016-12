ProSieben 02:15 bis 04:00 Horrorfilm Cold Prey - Eiskalter Tod N 2006 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die fünf Jugendlichen Jannicke, Morten Tobias, Eirik, Mikael und Ingunn sind auf Snowboard-Ferien in Jotunheimen. Als Morten Tobias sich ein Bein bricht, müssen sie gezwungenermaßen in einem verlassenen Hotel Unterschlupf suchen. Das Hotel wurde in den 70er-Jahren geschlossen, nachdem der Sohn des Managers auf mysteriöse Weise verschwunden war. Doch anscheinend lebt doch noch jemand dort - und es beginnt ein dramatischer Kampf ums Überleben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ingrid Bolsø Berdal (Jannicke) Rolf Kristian Larsen (Morten Tobias) Tomas Alf Larsen (Eirik) Endre Martin Midtstigen (Mikal) Viktoria Winge (Ingunn) Rune Melby (Geir Olav Brath) Tonie Lunde (Magny Brath) Originaltitel: Cold Prey Regie: Roar Uthaug Drehbuch: Roar Uthaug, Thomas Moldestad, Martin Sundland Kamera: Daniel Voldheim Musik: Magnus Beite Altersempfehlung: ab 16