ProSieben 20:15 bis 22:15 Actionfilm Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben USA 2013 2016-12-18 22:20 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bruce Willis ist in seiner Paraderolle als knallharter Cop John McClane wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. In Teil fünf der Action-Reihe verschlägt es ihn nach Moskau, wo er seinen Sohn Jack aus dem Gefängnis holen muss. Beim Anhörungstermin überschlagen sich die Ereignisse: Nach einer Explosion im Gerichtsgebäude flieht Jack mit dem mitangeklagten Russen Kamarov. John folgt den beiden, aber auch eine Gruppe von schwerbewaffneten Gangstern ist ihnen dicht auf den Fersen. Schon wieder ist John McClane zur falschen Zeit am falschen Ort. Nachdem der New Yorker Detective erfährt, dass sein entfremdeter Sohn Jack in russischer Untersuchungshaft sitzt, macht er sich auf ins ferne Moskau. Doch beim Anhörungstermin überschlagen sich die Ereignisse: Nach einer gewaltigen Explosion im Gerichtsgebäude sieht John seinen Sohn gemeinsam mit dem mitangeklagten, regierungskritischen Ex-Oligarchen Yuri Kamarov fliehen. John folgt den beiden instinktiv. Doch er ist nicht der einzige Verfolger - eine Gruppe schwerbewaffneter Gangster ist den Flüchtenden dicht auf den Fersen. Zwar ist Jack wenig begeistert, dass sich John einmischt, doch kann er nur mit seiner Hilfe die halsbrecherische Jagd durch die Straßen der Metropole überstehen. John erlebt dafür eine unangenehme Überraschung als er erkennt, dass Jack ein Undercover-CIA-Agent ist, der von Kamarov hochbrisante Dokumente erhalten will. Vater und Sohn müssen sich wohl oder übel zusammenraufen, um den Tag zu überleben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (John McClane) Jai Courtney (Jack McClane) Sebastian Koch (Komarov) Mary Elizabeth Winstead (Lucy) Yuliya Snigir (Irina) Rasha Bukvic (Alik) Cole Hauser (Collins) Originaltitel: A Good Day to Die Hard Regie: John H. Moore Drehbuch: Skip Woods, Roderick Thorp Kamera: Jonathan Sela Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16

