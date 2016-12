ORF 2 13:25 bis 15:00 Musikfilm Die Csardasfürstin D 1951 20 40 60 80 100 Merken Der gefeierte Bühnenstar Sylva Varescu gerät auf Sizilien in eine Notsituation. Charmanter Retter ist ein junger Militärataché aus adeligem Hause. Für Graf Edwin von Weylersheim ist es Liebe auf den ersten Blick. Von nun an will er die bezaubernd temperamentvolle Csardasfürstin nicht mehr aus den Augen verlieren. Doch leider ist Edwin auf Zutun seiner Mutter bereits seiner standesgemäßen Jugendfreundin versprochen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marika Rökk (Sylva Varescu) Johannes Heesters (Edwin von Weylersheim) Franz Schafheitlin (Leopold von Weylersheim) Margarete Slezak (Mathilde von Weylersheim) Walter Müller (Boni Kancsianu) Hubert Marischka (Feri von Kerekes) Jeanette Schultze (Stasi Planitz) Originaltitel: Die Csardasfürstin Regie: Georg Jacoby Drehbuch: Georg Jacoby, Bobby E. Lüthge Kamera: Bruno Mondi Musik: Willi Mattes, Emmerich Kálmán Altersempfehlung: ab 12