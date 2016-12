ProSieben 06:05 bis 08:00 Familienfilm Free Willy - Rettung aus der Piratenbucht USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Witwer Dr. Sam Cooper, ein Tierarzt aus Australien, muss mit gebrochenem Arm und Bein für mindestens sechs Wochen das Bett hüten. Seine Tochter Kirra soll daher bei ihrem Großvater, der einen heruntergekommenen Erlebnispark in Südafrika ganz in der Nähe des Ozeans besitzt, unterkommen. Kirra tut sich am Anfang sehr schwer mit der neuen Situation, bis sie in dem Jungen Sifiso einen neuen Freund findet. Zusammen machen sie eine Entdeckung: Sie finden einen gestrandeten Baby-Orca. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bindi Irwin (Kirra Cooper) Beau Bridges (Gus Grisby) Bongo Mbutuma (Mansa) Siyabulela Ramba (Sifiso) Stephen Jennings (Rolf) Matthew Dylan Roberts (Blikkie) Hiema Jaffa (Jayce) Originaltitel: Free Willy: Escape from Pirate's Cove Regie: Will Geiger Drehbuch: Will Geiger Kamera: Robert Malpage Musik: Enis Rotthoff