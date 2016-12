ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Spezial: Hinter dem Schleier - so lebt die Jugend im Iran. D 2016 16:9 HDTV Merken Moralpolizei, Kopftuchgebot, Geschlechtertrennung in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens auf der einen Seite. Skatecourts, Fastfood nach amerikanischem Vorbild und Alkohol, Drogen und Partyexzess hinter verschlossenen Türen auf der anderen. Wie leben junge Menschen im Iran wirklich? Wie funktioniert der Alltag in dem streng islamischen Land, das sich nach über dreißig Jahren der Isolation langsam wieder der Welt öffnet? Stefan Gödde reist in den "islamischen Gottesstaat" ... Moralpolizei, Kopftuchgebot, Geschlechtertrennung in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens auf der einen Seite. Skatecourts, Fastfood nach amerikanischem Vorbild und Alkohol, Drogen und Partyexzess hinter verschlossenen Türen auf der anderen. Aber wie leben junge Menschen im Iran wirklich? Wie funktioniert der Alltag in dem streng islamischen Land, das sich nach über dreißig Jahren der Isolation langsam wieder der Welt öffnet? Stefan Gödde reist in den "islamischen Gottesstaat" und macht sich auf die Suche nach dem "neuen Iran": Wie will eine junge Frau trotz strenger religiöser Vorschriften zur ersten Profi-Skateboarderin des Iran werden? Warum riskieren die "Rich Kids of Teheran" und Teile der jungen Bevölkerung für den Konsum von Alkohol und Drogen auf Partys zum Teil mit körperlicher Züchtigung, manchmal sogar mit dem Tod bestraft zu werden? Und warum boomt im Iran das Geschäft mit den Schönheits-OPs? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Galileo Spezial